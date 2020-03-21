تعرف على مميزات وعيوب هاتف Realme C3

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

يحظى هاتف Realme C3 الذي أطلقته شركة ريلمي الصينية في 14 فبراير/شباط الماضي باهتمام المستخدمين كونه ينتمى للفئة الاقتصادية التي تلبي معظم طلبات المستهلكين مع سعر معقول.



ويأتي الهاتف ضمن سلسلة C التي طرحتها الشركة الصينية ويبلغ سعره نحو 145 دولارا.

وجاء الهاتف بصورة مطورة بشكل جيد لمعالجة أهم العيوب التي كان يعاني منها الهاتف السابق Realme C2، لا سيما من ناحية التصميم فالهاتف الجديد يتميز بتصميم جذاب يطلق عليه الـSunrise Design، وأبعاد 164.4x75x8.95 ملم مع وزن يقدر بـ195 جراما.

وتم الاهتمام بالأداء بشكل خاص في ريملي سي 3، إذ تم تزويد الهاتف بمعالج Mediatek Helio G70، وهو يتفوق على معالج Snapdragon 439 سواء في المهام اليومية أو في الألعاب.

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كما أنه لأول مرة يتم استخدام واجهة جديدة خاصة بشركة ريلمي، إلى جانب تحسين وزيادة سرعة فتح التطبيقات.

ويدعم الهاتف شبكات الاتصال الخاصة بدءًا من الجيل الثاني ومرورًا بالثالث وحتى شبكة الجيل الرابع.

ويتميز ريملي سي 3 بإمكانية زيادة المساحة التخزينية الصلبة البالغة 64 جيجا بايت عن طريق كارت ميموري حتى سعة 256 جيجا بايت، مع تمتعه ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير ويمكن استخدام الهاتف كباور بنك لشحن الهواتف الأخرى.

وعلى صعيد الكاميرا، تم تزويد الهاتف بكاميرا أمامية دقتها 5 ميجابيكسل، وفي الخلف 3 كاميرات بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية، أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بتصوير الماكرو والثالثة 2 ميجا بيكسل للعزل.

أما عيوب الهاتف، فهي تتمثل في أنه لا يتم توفير سماعات الأذن أو حتى جراب ظهر أثناء الشراء، ويفتقر إلى لمبة الإشعارات كعادة سلسلة C من ريلمي.

كما أن منفذ الهاتف Micro USB وليس Type C مثل الموجود في الهواتف المنافسة، علاوة على أن الهاتف يحتاج إلى شحن لفترة أطول من المعتاد بسبب دعم الهاتف للشحن بقوة 10 واط فقط.