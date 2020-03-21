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تركيا تكشف عن حقيقة انسحاب قواتها من إدلب

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دبي - بواسطة محمد فارس © Khalil Ashawi جندي تركي في إدلبتركيا تكشف عن حقيقة انسحاب قواتها من إدلب

نفت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة أنباء عن انسحاب وحداتها العسكرية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، حسب وكالة "الأناضول" الرسمية، أن الجيش التركي يواصل كافة فعاليات انتشار قواته العسكرية في منطقة خفض التصعيد منذ بدء سريان وقف إطلاق النار هناك في السادس من مارس الجاري، ضمن إطار التفاهم المتوصل إليه بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

وتابعت الوزارة أن الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام عن انسحاب تلك الوحدات العسكرية التركية من منطقة خفض التصعيد "غير صحيحة " و"لا تعكس الحقيقة".

المصدر: الأناضول

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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