ابل تكشف عن iPad Pro 2020 بأداء قوي جداً وملحق ماجيك كيبورد للمصممين

أعلنت ابل عن جهاز iPad Pro الجديد تمامًا بأحجام 11 بوصة و 12.9 بوصة وهو متوفر للطلب اليوم، في حين أنها تشبه إلى حد كبير اصدار 2018 إلا أن هناك الكثير من التغييرات التي اجريت بما في ذلك المعالج الجديد ونظام الكاميرا وملحق Magic Keyboard المثير.

تدعي شركة آبل أن جهاز iPad Pro الجديد “أقوى من معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة

التي تعمل بنظام Windows”، وتتفاخر بشريحة A12Z Bionic ومعالج GPU ثماني النواة،

يبدو بالتأكيد انه تحديث كبير مقارنة بالإصدار السابق، ولكن على الرغم من أن المواصفات

الجديدة تبدو رائعة إلا أن ملحق Magic Keyboard الجديد هو الشيء الابرز في هذا الإعلان.

الملحق الجديد مزود بإضاءة خلفية ويرفع جهاز iPad إلى الوضع العائم بشكل رائع،

مما يسمح باستخدام أكثر راحة، هذا الملحق متوافق مع كل من iPad Pro الجديد

واصدار 2018 ايضاً، هذه هي أول لوحة مفاتيح iPad تتمتع بلوحة تتبع.

من حيث تجربة المستخدم وسير العمل فإن العمل باستخدام Magic Keyboard

يتسم بالسلاسة والسهولة في التنقل الى كيبورد الشاشة وهي إضافة مرحب بها.

تقول شركة آبل: “بدلاً من نسخ التجربة من macOS، تمت إعادة تصميم

دعم لوحة التعقب تمامًا لأجهزة iPad Pro ومع تحريك المستخدمين لأصابعهم

عبر لوحة التتبع، يتحول المؤشر بأناقة لإبراز عناصر واجهة المستخدم.

قامت Apple بتجميع فيديو ممتع يسمى “كيفية استخدام جهاز كمبيوتر”

يعرض لوحة المفاتيح الجديدة اثناء العمل، القي نظرة عليه في الاسفل:

يأتي iPad Pro الجديد أيضًا مزود بكاميرا فائقة الاتساع جديدة وميكروفونات بجودة الاستوديو

وماسح ضوئي LiDAR (كشف الضوء والمدى) الذي تقول Apple إنه يوفر إمكانات الاستشعار

العميق المتطورة، وفتح المزيد من امكانيات العمل الاحترافية ودعم تطبيقات التصوير الاحترافي.

أضف كل هذه الميزات الجديدة معًا، يبدو أن iPad Pro يتجه أكثر فأكثر

نحو قدرات MacBook، وبالطبع هناك المزايا التي تأتي مع استخدام ايباد،

مثل توافق Apple Pencil، يعمل الجهاز اللوحي الجديد مع نفس الجيل الثاني

من Apple Pencil مثل 2018 iPad Pro.

للاسف، لن يتم إصدار لوحة المفاتيح السحرية حتى شهر مايو وهي تكلف أيضًا 300$ دولار

إضافي لإصدار 11 بوصة و 350$ دولار امريكي لإصدار 12,9 بوصة! إلى جانب الاعلان

عن iPad Pro الجديد، أعلنت ابل أيضًا عن تحديث MacBook Air. * سعر جهاز ايباد برو ٢٠٢٠

سعر جهاز iPad Pro 2020 قياس 11 بوصة يبلغ 800$ دولار امريكي،

اي ما يعادل : 2,940 درهم اماراتي/ 3,000 ريال سعودي / 250 دينار كويتي

/ 2,910 ريال قطري / 12,595 جنيه مصري، اما اصدار قياس 13 بوصة

فيبلغ 1,000$ دولار امريكي، اي ما يعادل: 3,670 درهم اماراتي/ 3,750 ريال سعودي

/ 310 دينار كويتي / 3,640 ريال قطري / 15,745 جنيه مصري

