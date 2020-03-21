كورونا..7 إصابات جديدة في المغرب ترفع العدد الإجمالي لـ86

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365

أعلن المغرب، بعد منتصف ليلة الجمعة /السبت، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 86 شخصًا.

وتشير الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة المغربية كلما ظهر مستجد بشأن انتشار الفيروس في صفوف المغاربة، إلى أن حصيلة يوم الجمعة كانت ثقيلة على البلاد، بعدما سجلت 20 إصابة مؤكدة.

وقالت الوزارة إن "الحالات المسجلة اليوم وافدة من الخارج، منها حالتان بمدينة تطوان (شمال) ومثلهما بالدار البيضاء، وحالة واحدة في الرباط، ومثلها في مدينة سيدي سليمان (وسط) وأخرى بوجدة شرق البلاد".

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في غضون ذلك، دخلت حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطات المغربية، الخميس، حيز التنفيذ لأجل غير مسمى، والتي قالت عنها وزارة الداخلية إنها "وسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) تحت السيطرة".



والثلاثاء، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجيش لوضع مراكز طبية مجهزة سبق له أن أمر بإحداثها بمختلف جهات المملكة رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة، بحسب بيان للديوان الملكي.

وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

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