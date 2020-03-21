شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تؤكد عدم رصد حالات إصابة بكورونا على أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير الصحة السوري، نزار يازجي، إنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلاده، في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن سوريا مهددة "بشدة" بانتشار المرض.

وأوضح نزار يازجي أن الحكومة أعلنت منع دخول (الأجانب)، الخميس، بعد إغلاق المدارس والمتنزهات والمطاعم، وغيرها من المؤسسات العامة.

وأضاف: "اعتبارا من يوم السبت القادم ستكون هناك خطوط ساخنة استشارية للتواصل ما بين المواطن ومديريات الصحة بالمحافظات حول الحالات المرضية، بما فيها الاستشارات والاستفسارات حول فيروس كورونا".

كما رد على ما تردد بشأن تعتيم الدولة على انتشار المرض، قائلا: "وزارة الصحة هي المصدر الوحيد للمعلومات حول هذا الموضوع، وليس ما يدور على صفحات التواصل الاجتماعي الصفراء من شائعات"، حسب ما نقلت عنه الوكالة العربية السورية للأنباء.

لكن السلطات الكردية التي تسيطر على معظم شمال شرقي وشرقي سوريا، لا تبدو مقتنعة، إذ قال غسان اليوسف، رئيس المجلس المدني لمحافظة دير الزور شرقي نهر الفرات، إنهم اتخذوا قرارا بإغلاق الممرات مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

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وأشار إلى مخاوف من انتقال الفيروس من المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة غربي نهر الفرات، خاصة الخاضعة لسيطرة جماعات مؤيدة للحكومة السورية وتدعمها إيران، وينتمي أفرادها لبلدان يتفشى بها الفيروس ، حسبما نشرت سكاى نيوز.

ومنعت الإدارة التي يقودها الأكراد الانتقالات بين البلدات الواقعة في المنطقة، اعتبارا من السبت، كما يبدأ حظر تجول اعتبارا من الاثنين.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة شمال غربي البلاد، قام عمال الإنقاذ، الذين يتركز دورهم عادة على الإنقاذ بعد عمليات القصف التي تنفذها قوات الحكومة، بتطهير الفصول الدراسية.

ويخشى المسعفون في هذه المنطقة من انتشار الفيروس على نحو سريع في مخيمات النازحين المكتظة.

وينتشر فيروس كورونا في جميع البلدان التي لها حدود مع سوريا.