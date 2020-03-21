شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يعلن وقف السوق إلى الخدمة مؤقتا بسبب الأوضاع الصحية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت قيادة الجيش السوري امس الجمعة، وقف جميع عمليات السوق إلى الخدمة العسكرية حتى 22 أبريل.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: "بسبب الأوضاع الصحية في العالم سيتم إيقاف السوقيات (إعدادات السوق ــ السوق) حتى تاريخ 20 أبريل 2020.

وأوضحت أنه بناء على ذلك "توقف جميع الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة المكلفين وملاحقتهم بالتخلف عن السوق".

وأفادت القيادة بأنه يمكن لأي مكلف مراجعة الجهات العامة أو المشافي أو الدوائر الصحية دون أي ملاحقة اعتبارا من تاريخه وحتى التاريخ المعلن، ما لم يرد أي أمر بتجديد هذا الأجل.

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ومن جهة اخرى هاجمت مجموعات إرهابية مدعومة من نظام أردوغان مواقع للجيش السورى على محور قرية حزارين وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف الأعمال القتالية في ريف إدلب.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مجموعات إرهابية تتمركز في قرية الفطيرة هاجمت قبل ظهر اليوم بأعداد كبيرة نقاطا عسكرية على محور حزارين جنوب إدلب حيث اشتبكت معها وحدات الجيش العربي السوري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ولفت الوكالة السورية إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط هجوم الإرهابيين بعد مقتل وإصابة العديد منهم بينما قامت وحدات الجيش بملاحقة فلولهم المندحرة باتجاه عمق ريف إدلب.

وأكدت أن خارطة السيطرة في المنطقة لم تتغير بعد الهجوم.

ومنذ تطبيقه في السادس من الشهر الجاري خرقت المجموعات الإرهابية عشرات المرات اتفاق وقف الأعمال القتالية عبر اعتدائها بالرشاشات والقذائف على المناطق الآمنة في أرياف حلب وإدلب واللاذقية.