شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الإجراءات العربية ضد «كورونا».. وشفاء 35 بالكويت والبحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الدول العربية، أمس الجمعة، تعزيز إجراءاتها للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، فيما أعلنت بعض الدول، شفاء حالات من الفيروس، بينما أعلنت السلطات السعودية رصد وتسجيل 70حالة إصابة جديدة بالفيروس ،وأعلنت دعماً على الأنشطة الاقتصادية عبر تقديم دعم بقيمة 70 مليار ريال للقطاع الخاص لتخفيف تداعيات تفشي الفيروس،في حين لم تؤد صلوات الجمعة في معظم المدن العربية التزاماً بقرارات الحظر.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس الجمعة، خروج 31 حالة من الحجر الصحي الاحترازي من الفيروس، وذلك بعد استكمالهم الفترة المحددة للحجر.

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح،أمس ، شفاء أربع حالات من الفيروس ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 22 حالة، وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية وصل إلى 137 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس ، تسجيل 11 حالة مؤكدة إصابتها بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 159 حالة.

وأحالت الداخلية الكويتية ، 68 وافدا إلى سجن الإبعاد، تمهيدا لترحيلهم إلى دولهم، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة كورونا .

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس ، حجراً صحياً على البلاد، مطالباً التونسيين بالبقاء في بيوتهم لمنع انتشار الفيروس، في وقت ارتفع فيه عدد المصابين في تونس بالفيروس إلى 54 حالة بعد تسجيل 15 حالة جديدة في الساعات ال24 الماضية، فيما سجل المغرب ثالث حالة وفاة بالفيروس على أراضيه، ليرتفع عدد المصابين إلى 66. وسجل لبنان، أمس ، 14 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أنه خلال ال24 ساعة الماضية ارتفع إجمالي الإصابات ب«كورونا» إلى 163.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي كورونا في اثنتين من دول العالم العربي. ووفقا لتصريحه لشبكة « سي إن إن « فقد أعرب رئيس فريق المنظمة للوقاية من الأمراض المعدية، عبد النصير أبو بكر، عن قلق المنظمة إزاء الوضع في سوريا واليمن، مشيراً إلى أن سبب عدم تسجيل سلطات الدولتين أي إصابات بالفيروس حتى الآن ربما لا يكمن في عدم انتقال المرض إليهما، بل في ضعف نظام الرعاية والرقابة الصحية.

فيما لا تزال سوريا واليمن وكذلك ليبيا الدول العربية التي لم تعلن سلطاتها حتى الآن عن تسجيل حالات إصابة بكورونا في أراضيها. وأبدى أبو بكر قناعته بأن كورونا قد بدأ تفشيه في سوريا، لكن سلطات البلاد لم تكتشف الإصابات بطريقة أو بأخرى، ،وتابع: «عاجلا أم آجلا، قد نتوقع انفجارا في أعداد حالات الإصابة هناك».

«الوفاق» تعرض السجناء للموت

وفي ليبيا حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس ، من تعرض المسجونين والمهاجرين إلى خطر الموت المحقق جراء عدم توفر التدابير الكافية من قبل حكومة الوفاق بطرابلس .حظر التجمعات والمناشط بولاية الخرطوم

وأعلنت ولاية الخرطوم قرار منع وحظر وإلغاء جميع التجمعات الجماهيرية وتشمل المواكب والمسيرات والاحتفالات وجميع المناسبات الجماهيرية.

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موريتانيا تمدد تعليق الدراسة لإبريل

وقررت موريتانيا، أمس تمديد إغلاق المدارس والجامعات حتى 5 إبريل المقبل، ضمن إجراءات جديدة لتفادي انتشار فيروس «كورونا» في البلاد.

ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، أمس ، بمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات الدينية منعاً لتفشي فيروس«كورونا».

وقال عبد المهدي في بيان صحفي إن «خلية الأزمة الصحية، قررت فرض حظر تجوال شامل، مؤكداً فرض غرامات مالية على المخالفين للحظر وحجز المركبات المخالفة طوال مدة الحظر.

ولأول مرة منذ أكثر من عام، لم تشهد شوارع الجزائر مسيرات الحراك المنتظمة كل يوم جمعة بسبب فيروس»كورونا«.

ويوم الجمعة ال57 للحراك، لم تشهد شوارع الجزائر، تظاهرات وشعارات، في حين ارتفع عدد الوفيات ب»كورونا«إلى 11.

الأردن يفرض حظر التجول..

وفي الأردن، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أمس ، فرض حظر التجول في كافة أنحاء المملكة في إطار محاصرة»كورونا«، مؤكداً أن فرض حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من صباح اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن الوزير قوله إن عقوبة مخالفة حظر التجول هي الحبس لمدة سنة.

إلى ذلك،أعلنت السعودية أمس أنّ دعمها المالي للاقتصاد المتأثر بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وآخرها تعليق رحلات الطيران الداخلية والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، يبلغ 120 مليار ريال «نحو 32 مليار دولار».

وقالت وزارة المالية والاقتصاد في بيان إنّ المحفزات الاقتصادية تستهدف شركات خاصة والقطاع المصرفي ومؤسسات مالية، وبينها الإعفاء من رسوم الاقامة لثلاثة أشهر، وتأجيل دفع الضريبة على القيمة المضافة، وتسهيل تقديم قروض.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن رصد وتسجيل 70حالة إصابة جديدة بالفيروس.

(وكالات)