سيف بن زايد: استمرارية التعليم تتطلب تضافر الجهود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن استمرارية العملية التعليمية في كل الظروف، يتطلب الحسّ بالمسؤولية وتضافر جميع الجهود.

وكتب سموه على «تويتر»: «حرص القيادة الرشيدة على استمرارية العملية التعليمية في كل الظروف.. يتطلب الحسّ بالمسؤولية وتضافر جميع الجهود.. من الأهل والطلبة والمعلمين.. فالمستقبل دوماً.. لمن يملك المعارف والعلوم».

وأرفق تغريدته بمقطع فيديو تتضمن مقتطفات من كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حول أهمية التعليم للنهوض بالأمم وتحقيق الريادة، كما تتضمن المقطع أهمية مبادرة «التعليم عن بُعد» كونها ضرورة في المرحلة القائمة أوتحت أي ظرف أوطارئ.

وفي تغريدة أخرى نشر سموه مقالاً ل صحيفة newsweek الأمريكية التي أكدت خلاله أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام هو أول من اقترح النظافة الشخصية والحجر الصحي أثناء الوباء، تلك النصيحة الرائدة في مكافحة وتطور أي وباء.

وكتب في تغريدته: «صحيفة newsweek الأمريكية: هل تعرف من الذي اقترح النظافة الشخصية والحجر الصحي أثناء الوباء؟ إنه محمد نبي الإسلام قبل 1400 عام. لم يكن أبداً خبيراً في مسائل الأمراض الفتاكة، إلا أن محمداً كان لديه نصيحة رائعة لمنع ومكافحة تطور وباء مثل فيروس كورونا».