الإمارات تدين مقتل اثنين من موظفي الهلال الأحمر في عدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت دولة الإمارات بشدة مقتل موظفين من فريق الهلال الأحمر الإماراتي، العاملين في المجال الإنساني في عدن، ووصف الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، استهداف موظفي الهلال الأحمر الإماراتي ب«العمل الخسيس والجبان».

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات، تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولهيئة الهلال الأحمر، جراء هذه الجريمة النكراء، مشددة على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني، يعد خرقاً لكافة المعاهدات الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ.

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وثمنت الوزارة، الجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن وغيرها من الدول لتقديم كافة أشكال المساعدة للتخفيف عن المتضررين.

وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن استهداف يد الإرهاب لاثنين من موظفي الهلال الأحمر الإماراتي في عدن عمل خسيس وجبان، مؤكداً أن جهود الهيئة جزء أصيل من جهود الدولة الإنسانية. وقال على «تويتر»: «جهود الهلال الأحمر الإماراتي، جزء أصيل من جهود الدولة الإنسانية». وأضاف: «استهداف يد الإرهاب لاثنين من موظفي الهيئة في عدن عمل خسيس وجبان ضد من ينشرون الخير والأمل». وأكد: «دفعت الإمارات ثمناً باهظاً في أفغانستان واليمن وغيرهما، وتبقى قناعتنا بأن الخير ينتصر دائماً على الشر».

من جهتها، أكدت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي»، أن استهداف العاملين في المجال الإنساني، يمثل تحدياً للمعاهدات والمواثيق الدولية. وعبرت الهيئة في بيان لها عن إدانتها وأسفها العميق لفقدان اثنين من موظفيها هما أحمد فؤاد اليوسفي منسق عمليات الإغاثة، وزميله محمد طارق، وذلك أثناء تأدية مهامهما في منطقة تعد صعبة ومعقدة بعدما تم اختطافهما من قبل مسلحين في سيارة بمنطقة الدرين بالمنصورة في عدن، وعثر عليهما مؤخراً مقتولين بعد أن تم تقييدهما وإطلاق النار عليهما.وشددت هيئة «الهلال»، على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني، يعد تجاوزاً كبيراً للمعاهدات و المعايير الدولية التي توفر حماية خاصة لعمال الإغاثة والعاملين الطبيين وفرق الإنقاذ، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال العدائية من شأنها أن تعيق استمرار عمليات الإغاثة وتمنع وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث في اليمن، ما قد يؤدي إلى تفاقم معاناتهم وتراجع أوضاعهم.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن جهودها الإنسانية، ستتواصل على الساحة اليمنية أينما كانت هناك حاجة للمساعدة على الرغم من المخاطر التي تنطوي عليها. (وام)