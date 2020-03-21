شكرا لقرائتكم خبر عن حجر كامل على كاليفورنيا.. وأوروبا تستعين بالجيش لمواجهة الفيروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الدول الغربية تشديد إجراءات العزل وتفعيل قوانين الطوارئ وحظر التجول، في سباق مع الزمن لاحتواء تفشي وباء كورونا بعدما اصاب الفيروس 270 ألف شخص على مستوى العالم، وتسبب في وفاة 11271 شخصاً بينهم 4 آلاف في إيطاليا وحدها.

وقرّر حاكم كاليفورنيا الأمريكية غايفن نيوسوم مساء الخميس، فرض حجر على الولاية بكاملها وعلى سكّانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة، كما امر حاكم ولاية نيويورك سكان الولاية بالبقاء في منازلهم فيما اكدت تقارير اصابة موظفين في وزارتي الخارجية والدفاع.

وقال الحاكم في مؤتمر صحفي «حان الوقت لنا جميعا، أفرادا ومجتمعا، أن ندرك أنه يجب علينا بذل مزيد من الجهد» لوقف انتشار كوفيد-19. وأضاف أنّه يطلب من السكّان «على مستوى كامل الولاية البقاء في منازلهم»، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء يصبح «ساري المفعول بشكل فوري». بدوره أمر رئيس بلدية لوس أنجليس إريك غارسيتي بفرض حجر على جميع سكان المدينة البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة، طالباً منهم الامتناع عن أيّ تنقّل غير ضروري، وذلك في محاولة لكبح تفشّي فيروس كورونا المستجد.

وبينما تدرس الحكومة الإيطالية تنفيذ المزيد من القيود والإجراءات الاحترازية، قال رئيس منطقة لومبارديا إن الحكومة وافقت على نشر الجيش في منطقته لفرض العزل في إطار مكافحة الفيروس الذي لا يتباطأ انتشاره هناك. وطلبت لومبارديا من الحكومة تشديد القيود المطبقة بالفعل التي تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات العامة، بعدما سجلت لومبارديا وحدها أكثر من 380 وفاة جديدة بسبب الفيروس.

وفي بريطانيا طلبت وزارة الصحة من 65 ألف طبيب وممرض العودة للعمل وقالت إنها سوف تستعين بطلاب العام الأخير في كليات الطب للمشاركة في جهود مكافحة وباء كورونا. وقالت روث ماي رئيسة قطاع التمريض بإنجلترا «لا نستطيع أن نقوم بذلك بمفردنا، لذلك أدعو كل الممرضين الذين تركوا عملهم مؤخرا إلى تقديم خبرتهم خلال هذا الوباء. لأنني لا أشك في أن بمقدورهم إنقاذ أرواح». ويعتزم المكتب الطبي العام في بريطانيا مخاطبة 15500 طبيب تركوا وظائفهم منذ عام 2017. وقال مستشارون للحكومة البريطانية إنه ربما تكون هناك حاجة لاستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي لمدة عام لتخفيف الضغط على الخدمات الصحية.

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وأعلنت بافاريا، كبرى مقاطعات ألمانيا أمراً بفرض عزل شامل في أول خطوة من نوعها في البلاد. ولن يتمكن 13 مليون شخص يعيشون في هذه الولاية المتاخمة للنمسا وسويسرا وجمهورية تشيكيا، من مغادرة منازلهم إلا لأسباب محدودة، ولاسيما الذهاب إلى العمل وشراء الطعام أو الذهاب إلى الصيدلية أو الطبيب. وأكدت السلطات أن الشرطة ستحرص على الالتزام «بهذه التوجيهات» تحت طائلة الغرامة الباهظة. وقال قادة الحكومة والقطاع الصحي في ألمانيا إن السلطات ربما تفرض حظر التجول إذا لم يلتزم السكان بالاجراءات.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الازمة في بلده لا تزال في بدايتها مضيفاً أن البلاد في سباق مع الزمن لاحتواء الفيروس. وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي إنه سيتم استخدام سفينة حربية لإجلاء حالات الإصابة الحرجة من جزيرة كورسيكا إلى مستشفيات في البر الرئيسي.

وسجلت بلجيكا 16 حالة وفاة جديدة ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 37 في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء.

وقال مسؤول الطوارئ الصحية في إسبانيا فرناندو سايمون إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1002 بالمقارنة إلى 767 في اليوم السابق.

وفي أمريكا الجنوبية أغلقت البرازيل، ولمدّة 15 يوماً، جميع حدودها البرّيّة، باستثناء الحدود مع الأوروغواي، وفرض الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز حجراً «وقائياً وإلزامياً» على السكان حتى نهاية مارس الحالي. وأعلنت بنما أنّها ستُعلّق ابتداءً من الأسبوع المقبل، ولمدّة شهر، كلّ الرحلات الدوليّة، كما أعلن رئيس هايتي جوفنيل مويز، تسجيل أوّل حالتَي إصابة في هايتي، أفقر دولة في منطقة البحر الكاريبي وأكثرها سكّانًا.

وأبلغت روسيا عن 199 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وهو رقم يقل عن الكثير من البلدان الأوروبية الأخرى.(وكالات)