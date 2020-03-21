الاحتلال يمنع المصلين من دخول الأقصى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شددت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» أمس الجمعة، من إجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينيين الذين توافدوا لأداء صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عدداً كبيراً منهم من دخول الأقصى، واعتقلت شاباً بعد الاعتداء عليه. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن نحو 500 مصل فقط أدّوا صلاة الجمعة في باحات الأقصى.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية ، بأن قوات الاحتلال شرعت بإغلاق محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة لمنع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما ظلت بعض أبواب الأقصى مفتوحة، واعتقلت الشاب يوسف الشاويش من باب حطة بعد الاعتداء عليه بالضرب.

ونظم الفلسطينيون مسيرة بلعين الأسبوعية المناهضة للضم والاستيطان، أمام جدار الفصل العنصري الذي يحجب مستوطنة مودعين إيليت. وأحرقوا إطارات السيارات، وتسلق بعضهم سلالم خشبية لرمي المستوطنة والجنود الذين يحرسونها بالحجارة. (وكالات)