روسيا تبدأ تجربة لقاحات مضادة.. وتحذير أوروبي من عقارات مغشوشة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك «روس بوتريب نادزور»، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. وقالت الهيئة في بيان إن الهيئة، قامت بهدف الوقاية من الوباء والسيطرة عليه بتطوير نماذج لقاحات تستند إلى ست منصات تكنولوجية مختلفة في أقصر وقت ممكن.

وأكد البيان أن العلماء «بدأوا بإجراء بحوث حول جهاز المناعة على الحيوانات، مضيفاً: «ستحدد الدراسات أكثر النماذج الأولية الواعدة والآمنة التي تضمن تشكيل توفير تكوين المناعة، وسيتم تحديد تركيبة اللقاح وجرعته وطريقة إعطائه. يأمل العلماء أن يتم إدخال اللقاح في الربع الرابع من عام 2020». واعتبر مدير معهد «سمورودينتسوف» لأبحاث الإنفلونزا الروسي التابع لوزارة الصحة الروسية، دميتري ليوزنوف، أن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد يستغرق من 1.5 إلى 3 سنوات.

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وفي بروكسل، حذر الاتحاد الأوروبي من أنه منذ بداية تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، تزايد بيع منتجات مغشوشة وزائفة على الإنترنت عن نجوعها في العلاج أو الوقاية من الفيروس. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن هذه الادعاءات الزائفة تتضمن عدداً من السلع مثل الكمامات ومعقمات اليدين موضحة أن مثل هؤلاء التجار يستغلون الوضع الحالي لبيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة للغاية مدعين أن المخزون بدأ ينفد. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للعدل وشؤون المستهلكين ديدييه رايندرز «لن نقبل أن يستغل التجار مخاوف المستهلكين بسبب تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الاتحاد الأوروبي».

وأضاف البيان أنه لمعالجة هذه القضية أطلقت المفوضية الأوروبية وشبكة السلطات الوطنية لحماية المستهلك على مستوى الاتحاد الأوروبي إجراءات مشتركة. وأوضحت أنهم يشاركون حالياً بنشاط المعلومات ويعملون معاً على نهج ثابت للتعامل مع مثل هذه الممارسات ولضمان عدم خداع المستهلكين من قبل التجار الجشعين ويهدفون كذلك إلى رفع وعي المستهلكين بهذه الممارسات.

ومنعت بريطانيا تصدير 80 من الأدوية الحيوية، المخصصة للمرضى البريطانيين لكنها تباع بسعر أعلى في بلدان أخرى تجنباً لحدوث أو تفاقم مشكلات في الإمدادات. وتشمل هذه الأدوية الأدرينالين والإنسولين والباراسيتامول والمورفين. ونشر باحثون متخصصون في مواجهة حالات الطوارئ تابعون للحكومة البريطانية أدلة على تصورهم لتطور فيروس كورونا (كوفيد-19). وقال باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية «هذا وضع سريع التطور والتغير على نحو لا يصدق، وفي إطار جهودنا الجماعية لتقديم أوضح نصيحة علمية وأكثرها مصداقية، تواصل المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ جمع آراء عدد كبير من الخبراء ومجموعة ضخمة من الأدلة».(وكالات)