الوقاية تحمينا

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تخوض البشرية معركة شرسة مع فيروس كورونا، الذي أودى بحياة آلاف البشر، وأصاب مئات الآلاف أيضاً في مختلف دول العالم.

وعندما انتشرت الأنباء عن الفيروس في بدايات الإصابة به، أخطأت بعض الدول التقدير، واعتبرته فيروساً هامشياً ولا يشكل خطورة تبعث على القلق، وما المطلوب إلا بعض الإجراءات ويكون كل الوضع تحت السيطرة، لكن تقديراتها للموقف لم تكن سليمة وانكوت بنيرانه التي لا ترحم، كما أن هناك العديد من الدول التي لم يلتزم أفرادها بالتوصيات والتعليمات وانتشر الوباء لديها بشكل كبير.

نحن في الامارات وبحمد الله وفضله، وهبنا قيادة حكيمة مخلصة لمبادئها وأخلاقها وإنسانيتها، بادرت منذ اللحظات الأولى للمشكلة باتخاذ المواقف العاجلة والضرورية في اتجاهين معاً:

الأول: بدء خطوات عملية لتحصين المجتمع في مواجهة احتمال أن يصل الفيروس إلى بلادنا، وتوفير الأجهزة والمعدات والطواقم التي ستتولى المكافحة والإشراف على الوقاية التي تعتبر ضرورة ملحة لحماية المجتمع، والابتعاد عن العادات التي قد تسهم في انتشار الوباء، وتجهيز مواقع طبية للعزل، وتشكلت فرق عمل على جميع المستويات لدى كل الجهات المعنية بالوقاية والعلاج، ومراقبة الأسواق وكل الأماكن التي يرتادها الجمهور.

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الثاني: إرسال مساعدات طبية عاجلة للدول التي بدأ الوباء ينتشر فيها ويصيب أعداداً كبيرة بشكل شبه يومي، شاملة الأجهزة ومواد التعقيم الضرورية لدرء خطر الفيروس، وتعينها على محاصرته ومنع انتشاره وانتقاله إلى دول أخرى، ما دفع منظمة الصحة العالمية للإعلان عن تقديرها لمواقف الإمارات الرائدة.

الإجراءات الرسمية لمواجهة الفيروس في الإمارات تزيدنا اطمئناناً إلى قوة وحزم قرارات قيادتنا الحكيمة التي تستهدف تحصين المجتمع، وجميع الخطوات وجدت ترحيباً وارتياحاً شعبياً واسعاً، وهذا هو عين العقل، فالمصلحة عامة، وتذوب فيها أي مصالح فردية.

هل هناك مصلحة أغلى من حماية أنفسنا من خطر الإصابة بالفيروس والموت؟

إننا جميعاً مطالبون وطنياً بالتحلي بالمسؤولية الواعية، واتباع التعليمات الرسمية كاملة وبحذافيرها بدقة ووضوح، وتشجيع بعضنا البعض على تطبيق ذلك، خاصة على مستوى أفراد الأسرة الواحدة والأصدقاء.

علينا كباراً وصغاراً ضرورة الالتزام بالتعقيم، ووجود مسافة لا تقل عن متر بين الأشخاص عند الحديث، ومطلوب تجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، والجلوس في المنزل ما أمكن، والحصول على الخدمات عن بُعد كخيار طالما كان ذلك متوفراً.

الوقاية تحمينا من الخطر .. إنها الحياة.

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