بوتين يبحث مع الأسد تطبيق الاتفاق حول إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري، بشار الأسد، حول تطورات الوضع في سوريا وسير تطبيق الاتفاق حول وقف إطلاق النار في إدلب، بحسب «روسيا اليوم». وذكر الكرملين، في بيان، أن المكالمة تناولت «بحث الوضع في سوريا، بما في ذلك تطبيق الاتفاقات الروسية التركية الموقعة في 5 مارس من العام الحالي حول إرساء الاستقرار في منطقة إدلب». وأضاف الكرملين أن بوتين والأسد «تطرقا كذلك إلى قضايا العملية السياسية في إطار عمل اللجنة الدستورية السورية، وكذلك موضوع المساعدة الإنسانية لسوريا». كما هنأ بوتين الأسد بمناسبة قرب حلول ليلة الإسراء والمعراج، فيما اتفق الجانبان على الاستمرار في الاتصالات على مختلف المستويات.

وكان الرئيس الروسي ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان توصلا، يوم 5 مارس، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة اعتباراً من يوم 6 مارس، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق(M4).