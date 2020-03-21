مواطنون فقدوا أحباءهم: التعزية عن بُعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:عدنان عكاشة

شيّع مواطنون أحباءهم خلال الأيام القليلة الماضية، من دون استقبال المعزين، أو نصب خيام عزاء، أو إقامة أي مظاهر جماعية لبيوت العزاء، رافعين شعار (ملتزمون يا وطن)، ترجمة لسياسة الدولة، وتعليماتها، وتوجيهات القيادة الرشيدة، بتجنب «التجمعات».

وتداول مستخدمو برامج التواصل الاجتماعي في الدولة، أمس الجمعة، «فيديو» لمواطن، من مدينة العين، ينعى والده الذي فارق الحياة، أمس الأول الخميس، مشيراً إلى دفن الفقيد، وأداء صلاة الجنازة عليه في ظل اقتصار المشاركة في مراسم التشييع على الأهل، والأقارب فقط.

علي أحمد بن شميل الكعبي، ٤٣ عاماً، نجل الفقيد، وهو أكبر أبنائه، الذي ظهر متحدثاً في «الفيديو»، ناشد في حديثه ل«الخليج»، الأهالي تقديم واجب العزاء «عن بُعد»، عبر الاتصال الهاتفي، أو برامج التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة، التزاماً بتعليمات وسياسة الدولة، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تحرص على سلامتنا جميعاً، بتجنب «التجمعات».

وشدد عمر أحمد بني شميل، ابن آخر للفقيد، على الالتزام بسياسة الدولة، وتعليماتها، لذلك لم تفتح العائلة بيت عزاء، وقال: «من وصلنا بمبادرة ذاتية يسلم من بعيد»، مؤكداً أن الناس يشعرون بالمسؤولية الوطنية، والإنسانية، وهو وقت صعب، علينا جميعاً التكاتف فيه، مشيراً إلى أن الأسرة تلقت سيلاً من التعازي عبر الاتصالات الهاتفية، بجانب الرسائل على منصات التواصل.

بدوره، قال عبدالله حسين المرزوقي، صاحب خدمة «جنائز الإمارات»، في منصات التواصل الاجتماعي وشبكات الهواتف الذكية، ل«الخليج»: إن توجه الأهالي تصاعد بشكل ملحوظ، خلال المرحلة الماضية، لتجنب تشييع موتاهم، وأداء صلاة الجنازة عليهم، بصورة جماعية، واقتصار الحضور والمشاركة على الأهل، والمقربين فقط، مع اتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية، وتدابير السلامة من قبل ذوي المتوفى، وأقاربه الحاضرين.