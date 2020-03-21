شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع طرق رئيسية في أبوظبي بـ 400 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
ينفذ مركز النقل المتكامل في أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، عدداً من مشاريع الطرق الرئيسية بتكلفة 400 مليون درهم، تشمل مشروع تحسين تقاطع E11/E12 بين منطقتي الفلاح ومنازل الريف، بتكلفة إجمالية تبلغ 126 مليون درهم، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، وكفاءة الطرق حول المناطق السكنية، ويسهل تنقل الناس، ويلبي متطلبات النمو العمراني والسكاني في الإمارة.
تشمل المشاريع تطوير طريق الفاية - سيح شعيب بين تقاطعي طريق الشيخ محمد بن راشد، وشارع الإمارات، بتكلفة 100 مليون درهم، بما يخدم حركة المرور المتزايدة على الطريق والمتوقعة عند افتتاح معرض إكسبو 2020، وكذلك مشروع الطريق الرابط بين حقل شاه، ومنطقة مزيرعة في منطقة الظفرة لتوفير بنية تحتية تخدم المجتمع المحلي، والنشاط الاقتصادي في المنطقة بقيمة 174 مليون درهم.
وأشار المركز إلى أن تنفيذ أعمال هذه المشاريع يتم من دون أي عرقلة لحركة المرور في الشوارع باعتبارها طرقاً رئيسية، وحيوية، تتطلب المحافظة على حركة تدفق المركبات، حيث سترفع كفاءة الطريق وتسهل حركة المرور ونقل البضائع من، وإلى مدينة أبوظبي، حيث يعد طريق الفاية سيح شعيب E75 من الطرق الرئيسية للشاحنات بين دبي، وأبوظبي، والعين.
وذكر مركز النقل المتكامل أن العمل جار في المشاريع وفق الخطة المعتمدة للتنفيذ نظراً لأهميتها الحيوية والاستراتيجية، مع الالتزام بأرقى المواصفات والمعايير العالمية، إلى جانب الحرص على تحقيق أفضل معايير السلامة المرورية، وتحقيق التدفق المروري الآمن بما يضمن تعزيز مكونات البنية التحتية، وكذلك تحقيق تطلعات المجتمع نحو إيجاد الطرق الآمنة ذات معايير السلامة العالمية، بما يتماشى مع الرؤية المستدامة للدولة.
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