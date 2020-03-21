دوجلاس: لا خوف على مستقبل «الاتحاد للطيران»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران في فيديو نُشر أمس الجمعة، أن الشركة ستنجو من تفشي فيروس كورونا، بعد يوم من تحذير الاتحاد الدولي للنقل الجوي، (إياتا)، من أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تعاني أزمة.

وقالت «إياتا»، أمس الأول الخميس، إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة، وإن مئات الآلاف من الوظائف في أنحاء المنطقة مهددة، وحث على تدخل حكومي. وأشار دوجلاس في فيديو على تويتر: «نريد أن نطمئنكم، أنه فيما بعد، حين نرغب في العودة إلى حياتنا الطبيعية، ونريد السفر، فإن الاتحاد ستظل متواجدة لضمان أنها أفضل سبيل ممكن لكي تستطيع الاستمتاع بتلك التجربة». وقال دوجلاس «تلك أوقات غير مسبوقة»، بينما وصف الوضع بأنه صعب.