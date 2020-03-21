معدل استهلاك الفرد الفلسطينيمـن الميـــاه 87 لــتــراً فـي الـــيـــوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقل معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه عن الحد الأدنى الموصى به عالمياً، نتيجة السيطرة «الإسرائيلية» على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية.

وقال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، وسلطة المياه الفلسطينية، والإدارة العامة للأرصاد الجوية، في بيان مشترك، بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يصادف ال22 مارس/‏آذار، ويوم الأرصاد الجوية العالمي الذي يصادف 23 مارس من كل عام، تحت شعار «المياه والتغير المناخي»،

إن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني بلغ 87.3 لتر في اليوم، وذلك بتقسيم إجمالي كميات المياه المستهلكة على إجمالي عدد السكان.

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وقد بلغ هذا المعدل 90.5 لتر في اليوم في الضفة الغربية، و83.1 لتر في قطاع غزة. وباحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، مقسومة على عدد السكان، فإن حصة الفرد من المياه العذبة تصل فقط إلى 22.4 لتر في اليوم.

وأكد البيان أن أكثر من 97% من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية.

وتعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية، والتي تبلغ نسبتها 77% من مجمل المياه المتاحة. وقد بلغت كمية المياه المضخوخة من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية لعام 2018، نحو 99 مليون متر مكعب.