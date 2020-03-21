شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن اختبارها بنجاح صاروخاً أسرع من الصوت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الجيش الأمريكي، أمس الجمعة، أنه اختبر بنجاح صاروخاً أسرع من الصوت يأمل في نشره خلال السنوات الخمس المقبلة لمنافسة الأسلحة المشابهة المطورة من روسيا والصين.
وقالت «البنتاجون» في بيان: «اختبرت وزارة الدفاع بنجاح صاروخاً أسرع من الصوت في تجربة أجريت من مركز كواي في هاواي في 19 مارس/ آذار الجاري».
وذكر البيان، أن نموذج الصاروخ حلق بسرعة فرط صوتية تفوق بخمس مرات سرعة الصوت، وأصاب الهدف المحدد له.
وقال نائب الأميرال جوني وولف الذي كلفته البحرية الأمريكية تطوير هذه الأسلحة : «صادقنا على نموذجنا، وصرنا جاهزين للانتقال إلى المرحلة المقبلة التي تقربنا من قوة ضاربة فرط صوتية ميدانياً».والصواريخ فرط الصوتية تتنقل بسرعة أكبر من الصواريخ الباليستية ذات القدرات النووية ومن صواريخ «كروز». ويمكنها بلوغ ارتفاعات مختلفة، ويسهل تسييرها، ما يٌصعب من التصدي لها بالأنظمة الحالية المضادة للصواريخ.
(وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعلن اختبارها بنجاح صاروخاً أسرع من الصوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.