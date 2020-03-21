أمريكا تعلن اختبارها بنجاح صاروخاً أسرع من الصوت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الجيش الأمريكي، أمس الجمعة، أنه اختبر بنجاح صاروخاً أسرع من الصوت يأمل في نشره خلال السنوات الخمس المقبلة لمنافسة الأسلحة المشابهة المطورة من روسيا والصين.

وقالت «البنتاجون» في بيان: «اختبرت وزارة الدفاع بنجاح صاروخاً أسرع من الصوت في تجربة أجريت من مركز كواي في هاواي في 19 مارس/‏‏ آذار الجاري».

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وذكر البيان، أن نموذج الصاروخ حلق بسرعة فرط صوتية تفوق بخمس مرات سرعة الصوت، وأصاب الهدف المحدد له.

وقال نائب الأميرال جوني وولف الذي كلفته البحرية الأمريكية تطوير هذه الأسلحة : «صادقنا على نموذجنا، وصرنا جاهزين للانتقال إلى المرحلة المقبلة التي تقربنا من قوة ضاربة فرط صوتية ميدانياً».والصواريخ فرط الصوتية تتنقل بسرعة أكبر من الصواريخ الباليستية ذات القدرات النووية ومن صواريخ «كروز». ويمكنها بلوغ ارتفاعات مختلفة، ويسهل تسييرها، ما يٌصعب من التصدي لها بالأنظمة الحالية المضادة للصواريخ.

(وكالات)