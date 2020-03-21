مقتل 24 عنصر أمن أفغانياً في هجوم من الداخل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 24 عنصر أمن، مصرعهم، أمس الجمعة، في هجوم نفّذه مسلحون تسللوا إلى صفوفهم، واستهدفوا قاعدتهم في جنوب أفغانستان، في حين يستمر القتال في البلد الذي أنهكته الحرب مع جمود الجهود الرامية لاستئناف المحادثات مع «طالبان».

وقع الهجوم قبل الفجر في ولاية زابل التي أكد حاكمها رحمة الله يرمال، أن عدداً من «المتسللين» فتحوا النار على رفاقهم أثناء نومهم، في هجوم اعتبر بين الأكثر دموية منذ وقّعت الولايات المتحدة الشهر الماضي على اتفاق مع «طالبان» ينص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

واستهدف الهجوم مقراً مشتركاً للشرطة والجيش قرب قلات، عاصمة الولاية. وقال رئيس مجلس ولاية زابل، عطا جان حق بيان، إن «14 جندياً من الجيش الأفغاني، وعشرة عناصر من الشرطة قتلوا» في الهجوم. وأضاف أن أربعة عناصر أفغان آخرين فقدوا.

وقال بيان، إن «المهاجمين كانوا على صلة بمتمردي طالبان». وفر المهاجمون على متن عربتي هامفي عسكريتين وشاحنة وأسلحة وذخيرة.

Advertisements

وتعد ولاية زابل المتاخمة لباكستان، معقلاً للمتمردين وتوارى فيها لسنوات زعيم «طالبان» السابق الملا عمر الذي توفي في العام 2013.

ويأتي الهجوم، بعد يوم على دعوة وزير الدفاع الأفغاني أسد الله خالد، طالبان للالتزام بوقف إطلاق النار لتسهيل التعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يخشى مراقبون أن يتفشى من دون أية عوائق في البلد الذي يعاني الفقر. وشدد خالد أن على القوات الأفغانية اتّخاذ موقف «دفاعي نشط» أكثر شدة حيال «طالبان» التي تواصل هجماتها في البلاد، رغم توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة في 29 فبراير/شباط الماضي.

ويأتي التصعيد المستمر للعنف في الوقت الذي واصلت فيه واشنطن مناشدة القادة في كابول للمضي قدماً في الجهود المبذولة للتعامل مع «طالبان»، وحل أزمتهم السياسية. وفي تغريدة بمناسبة عيد النوروز، دعا زلماي خليل زاد، المفاوض الأمريكي الذي توسط للتوصل إلى الاتفاق مع طالبان، القادة الأفغان إلى الاستفادة من «الفرصة التاريخية المتاحة للسلام».

ولا تزال كل من طالبان والحكومة الأفغانية على خلاف بشأن تبادل أسرى مقترح كان يفترض أن يمهد الطريق لبدء محادثات بين الجانبين.

ونص الاتفاق بين واشنطن وطالبان على أنه يتعين على الحكومة الأفغانية التي لم توقع عليه، إطلاق سراح نحو 5000 سجين من «طالبان» قبل بدء المحادثات «بين الأفغان» أنفسهم، لكن الرئيس أشرف غني وافق فقط على الإفراج عن 1500 سجين، على أن يطلق سراح الباقين مع بدء المفاوضات. ورفضت «طالبان» العرض، ولم تبدأ الحكومة إطلاق سراح السجناء كما كان مقرراً السبت الماضي. (أ.ف.ب)