نتنياهو وفرحة لم تتم

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ما إن ظهرت أولى الإشارات على تقدّم حزب «الليكود» في الانتخابات التشريعية الأخيرة على بقية الأحزاب في «إسرائيل»، حتى أوشك نتنياهو على إعلان كسبه رهان تشكيل الحكومة القادمة، ونجاته من المحاكمة المنتظرة له في تهم ستؤدي به إلى السجن إن أُدين بها.

وصدّر نتنياهو هذا الوهم إلى مريديه، وقاعدته الانتخابية، قبل أن يتضح أن التقدم المحدود الذي حققته قائمته غير كافٍ لأن تعهد إليه مهمة تشكيل الحكومة، كما أن التراجع الطفيف لمنافسه جانتس زعيم تحالف «أزرق - أبيض» لم يؤد إلى إقصائه من دائرة المنافسة؛ بل على العكس كانت المفاجأة الصاعقة بالنسبة لنتنياهو أن جانتس استطاع أن ينال، من داخل الكنيست، تأييد الأغلبية اللازمة لأن توكل له مهمة تشكيل الحكومة، وهو ما أخفق فيه نتنياهو.

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عوامل كثيرة أدت إلى هذا التطور الذي يشير، على الأقل حتى اللحظة، إلى بدء أفول نجم نتنياهو، وربما خروجه النهائي من اللعبة السياسية إن سارت الأمور وفق سيناريو محاكمته وإدانته، ومن بينها دعم حزب («إسرائيل» بيتنا) بزعامة أفيجدور ليبرمان لجانتس.

لكن العامل المستجد في المعادلة هو الوزن العددي الذي أصبح للقائمة العربية المشتركة في الكنيست، والذي جعل منها القوة الثالثة فيه. ويدرك أعضاء القائمة أن الفوارق بين جانتس وليبرمان من جهة، ونتنياهو من جهة أخرى، ليست جوهرية، هذا إن وجدت أصلاً، فيما يتعلق بالملفات السياسية التي تعني الفلسطينيين، ومن بينها الموقف من الاستيطان، ومن «حل الدولتين»؛ لكن القائمة محقة في تقديرها أن المهمة الأشد إلحاحاً اليوم هي الحيلولة دون عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة.

تحت هذا العنوان الرئيسي خاضت القائمة معركتها الانتخابية، واستطاعت أن تحشد، وبشكل غير مسبوق، الأصوات العربية للمشاركة، لتفوز بخمسة عشر مقعداً؛ حيث لعبت دوراً حاسماً في ألا يذهب التكليف بتشكيل الحكومة لنتنياهو.

ما يزال الوقت مبكراً للجزم بأن شبح نتنياهو قد زال، نهائياً، من المشهد، خاصة إذا تعثر جانتس في تشكيل الحكومة لأي سبب، وبينها الشروط التي سيفرضها عليه ليبرمان، الذي يدرك مدى حاجة الأول لدعمه في هذا المنعطف، أو في حال اعتمد خيار الحكومة الموحدة التي تضمّ الأحزاب الصهيونية مجتمعة، بمن فيها الليكود والمتشددون الدينيون، وهذا هو المرجح؛ استجابة لرغبة الرئيس «الإسرائيلي»، رؤوفين ريفلين، وانسجاماً مع المزاج السائد في الكيان، الذي يزداد عنصرية وكراهية للعرب.

لكن يمكن القول بقدر كافٍ من الاطمئنان، إن صفحة نتنياهو كشخص، وليس بالضرورة كسياسات، قد طويت.

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