متظاهرون يتهمون نتنياهو باستغلال «كورونا» للبقاء في السلطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم متظاهرون «إسرائيليون» رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بأنه يستغل جائحة فيروس كورونا للتشبث بالحكم، بعد إعلانه حالة الطوارئ والإغلاق الكامل لمدة أسبوع، وقال المعارضون السياسيون لزعيم ليكود الذي فقد الفرصة في تشكيل الحكومة الجديدة، إنهم سيلجأون إلى المحكمة العليا لتحدي قرارات نتنياهو التي اتخذها مؤخراً بزعم مواجهة الوباء الصحي. وكان نتنياهو قد أمر بإغلاق المحاكم، وأمر باستخدام تكنولوجيا دقيقة لمراقبة الهواتف المحمولة للإسرائيليين وهي تقنية لم تكن تستخدم في السابق إلاّ ضد الفلسطينيين، وعلق نشاط الكنيست (البرلمان). واعتبر نتنياهو هذه الخطوات غير العادية ضرورية في مثل هذه الظروف غير العادية. لكن خصومه السياسيين اعتبروا هذه الخطوات سعياً لتدمير «المؤسسة الديمقراطية»، في محاولة للتشبث بالسلطة وعرقلة المحاكمة الجنائية التي تنتظره بعد فشله في الحصول على الأغلبية النيابية في انتخابات الثاني من مارس.

وكان نتنياهو، أعلن مساء أول أمس الخميس، فرض أنظمة جديدة للطوارئ، يمنع من خلالها الخروج من المنازل إلاّ في حالات استثنائية ولمدة 7 أيام بسبب انتشار فيروس كورونا. وأوضح نتنياهو أنه في هذه المرحلة، سيتم تطبيق اللوائح الجديدة لمدة أسبوع: «بموجب هذه القيود، يطلب من الإسرائيليين البقاء في منازلهم. الآن لم يعد هذا طلباً ولا توصية، بل تعليمات إلزامية تفرضها سلطات إنفاذ القانون». ويخول الإعلان جيش الاحتلال العمل على فرض الإغلاق الشامل، وحظر التجول والتجمهر. ورفع الجيش وضعه الروتيني لحالة تأهب.

وسجلت 705 إصابات بالفيروس بينها 6 حالات وصفت بالخطيرة، ويعتبر 60 ألف «إسرائيلي» بالحجر الصحي المنزلي.

وقال مسؤولون «إسرائيليون» إن جهاز المخابرات (الموساد) حصل على أجهزة للكشف عن فيروس كورونا. وشملت العملية 100 ألف جهاز. وأصدر رئيس مكتب نتنياهو بياناً قال فيه «إن الموساد والوكالات الأخرى جلبت المعدات الضرورية والمهمة للغاية» من الخارج للمساعدة في الأزمة المتعلقة بكورونا. ويبدو أن مهمة الموساد المتعلقة بأجهزة الاختبار كانت سرية للغاية حتى إن وزير المخابرات لم يكن على علم بها.

Advertisements

من جهة أخرى، أعلنت مي كيلة وزيرة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة سلفيت لشخص عائد من باكستان، بالإضافة إلى شفاء 17 مريضاً ممن كانوا في العزل ببيت لحم و19 من المخالطين كانوا في الحجر وتقرر السماح لهم بالعودة إلى بيوتهم مع ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً. وقررت وزارة الصحة الفلسطينية رفع الحجر عن نزلاء فندق انجل في بيت لحم وسمحت لهم بالعودة إلى منازلهم.

وحمّلت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية سلطات الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى الفلسطينيين من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد بينهم. وقالت القوى الفلسطينية في مؤتمر صحفي عاجل عقد أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بغزة بمشاركة عدد من المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الداعمة للأسرى عقب ورود تقارير عن إصابة أربعة أسرى فلسطينيين «نحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى في السجون». وذكرت أن «التقارير الواردة من المحامين تؤكد أن إدارة السجون أبلغت قيادة الأسرى في سجن (مجدو) عن وجود أربع إصابات بفيروس كورونا».

قالت وزارة الأسرى وشؤون المحررين الفلسطينيين في بيان إن «الأسرى الأربعة تم عزلهم في أحد أقسام المعتقل للاشتباه فيهم ولم تظهر عليهم أية أعراض بالإصابة بكورونا». وأضافت أن إدارة سجن (مجدو) قامت بإفراغ قسم رقم (4) في السجن وتحويله إلى مكان للحجر الصحي والفحص الطبي في حالة الاشتباه بوجود حالات في صفوف الأسرى الذين يتجاوز عددهم 800 أسير.

وبحسب الإحصاءات الفلسطينية الرسمية فإن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ نحو 5700 أسير فلسطيني من بينهم نحو 700 أسير مريض و30 حالة مصابة بمرض السرطان.

وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلطات الاحتلال بإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين. (وكالات)