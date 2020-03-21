المنصوري: نعمل على ضمان استمرارية تزويد الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن توفير السلع الأساسية في أسواق الإمارات تعد أولوية قصوى، وتابع: «نعمل عن كثب مع التجار لمواجهة أي تحديات، وضمان سلاسة واستمرارية عملية تزويد الأسواق». جاء كلام المنصوري خلال اجتماعه مع كبار تجار وموردي الخضراوات والفواكه، للوقوف على حالة السوق، وضمان وفرة البضائع، وتنوع الخيارات أمام المستهلك.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت هذا الأسبوع، أن ‏أسواق دولة الإمارات بحالة جيدة، من حيث توافر السلع، وتنوعها بمختلف أصنافها، وفي مقدمتها السلع الأساسية، والغذائية، والطبية، ونبهت بشأن الشائعات، وأهابت بالمستهلكين عدم الانسياق وراءها.

من جانبهم؛ قال ‏التجار والموردون ان المخازن لدينا بحالة جيدة ولدينا وفرة في كميات الخضار والفواكه. مشيرين إلى أن الأسواق الخارجية التي نستورد منها متنوعة وتشمل مختلف بلدان العالم، ولدينا حلول وخيارات تلائم جميع الظروف.

وأوضحت الوزارة أن حركة استيراد السلع والبضائع في الدولة تجري بالصورة المطلوبة والمخطط لها لتوفير كافة متطلبات الأسواق واحتياجات المستهلكين في مختلف إمارات الدولة، مشددة على أن مناخ التسوق والاستهلاك في جميع أنحاء البلاد هو مناخ آمن ومستقر وقادر على توفير السلع والمنتجات واللوازم التي تحتاج إليها مختلف فئات المجتمع الإماراتي.

وأكدت الوزارة أنها في تنسيق مستمر مع كافة التجار ولجان الاستيراد والتصدير ومنافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في مختلف إمارات الدولة لضمان استمرارية وسلاسة عملية التزود بالسلع بالصورة المطلوبة وبما يضمن الحفاظ على حالة الوفرة والتنوع واستقرار الأسعار.