شكرا لقرائتكم خبر عن «ستراتا» مستعدة لمزيد من التوسع في خطوط الإنتاج والشراكات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم

أكد إسماعيل علي عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا» أن عام 2019 شكل بالنسبة للشركة علامة فارقة، ولا سيما أنه شهد الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها.

وقال عبدالله في حديث لـ ”الخليج 365”: «تستعد الشركة التي تتخذ من مجمع نبراس العين للطيران مقراً لها، لمزيد من النمو والتوسع في خطوط إنتاجها، وتعزيز شراكاتها مع كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية، مستندةً إلى عشرة أعوام من النجاحات المتتالية في قطاع صناعة أجزاء هياكل الطائرات، وذلك بعد أن أسهمت خلال مسيرتها على مدى العقد الماضي في تطبيق خطة التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وباتت اليوم من أهم المشاريع غير النفطية في الإمارات».

وأضاف: «خلال هذه الفترة الزمنية استطاعت الشركة ترسيخ رؤيتها التي تهدف إلى تعزيز مكانتها باعتبارها شركة رائدة عالمياً في قطاع صناعة الطيران، وذلك من خلال توريد أجزاء متخصصة موسومة بشعار (صنع بفخر في دولة الإمارات العربية المتحدة) على أجنحة وذيل كبرى الطائرات العالمية».

ذكر عبد الله أن الشركة تلعب دوراً محورياً في تطوير قطاع صناعة الطيران الوطني، وذلك بالتوازي مع تطوير الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات والكفاءات اللازمة، وتوفير فرص العمل ذات القيمة المضافة العالية في قطاع الطيران بغية تلبية الطلب المتنامي على المواهب في هذا القطاع، حيث توظف «ستراتا»، التي تشغل حالياً 14 خطاً للإنتاج، ما يقارب 600 شخص من 30 دولة، وتمثل نسبة الكوادر الوطنية في شركة «ستراتا» 58%، وتمثل السيدات الإماراتيات ما يقارب 90% من مجموع الكوادر الوطنية في الشركة.

وقال: «خلال 2019 قامت الشركة بشحن أكثر من 54901 قطعة حول العالم، والتي تشكل أكثر من 515 شحنة، وحققت إنجازات كبيرة في فترة قياسية، فتمكنت من تكريس موقعها كمسهم أساسي في سلاسل القيمة العالمية لقطاع صناعة الطيران، وعزّزت مكانتها كمورد أساسي لأجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة على المستوى العالمي، حيث أبرمت الشركة شراكات متميزة مع كبريات شركات صناعة الطائرات العالمية».

وأضاف: «خلال العقد الماضي، شهدنا نمو عدد خطوط إنتاج الشركة من خط إنتاج واحد عام 2010 إلى 14 خطاً بنهاية 2019، ونمو إمكانات الصناعة (صناعة أجزاء أساسية وثانوية)، والاعتماد على الأتمتة في عمليات التصنيع».



حجم العقود



حول حجم العقود التي تعمل بها الشركة في الوقت الراهن، أجاب الرئيس التنفيذي بالقول: «تمتلك (ستراتا) حالياً عقوداً بقيمة 7.5 مليار دولار (27.8 مليار درهم إماراتي)، وذلك حتى عام 2030، كما وقعت (ستراتا) اتفاقية لتصنيع الأسطح الخارجية لبطن طائرة رجال الأعمال (بي سي 24) المزوّدة بمحركين، وتم تسليم أول شحنة لهذه الأسطح الخارجية في عام 2019».

كما أعلنت الشركة عن توسيع اتفاقية الشراكة التي تجمعها مع شركة «بيلاتوس المحدودة للطائرات»، لتشمل برنامجاً جديداً من المواد المركبة لمصلحة طائرة رجال الأعمال «بي سي 24» (PC-24) المزوّدة بمحرّكين، وبموجب الاتفاقية الموسعة، ستقوم شركة «ستراتا» بتصنيع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرة «بي سي 24»؛ في خطوة تأتي بعد مرور عام على إبرام الشركتين لاتفاقية الشراكة البارزة بشأن طائرات «بي سي 24». ويسهم توسيع الاتفاقية في تعزيز إطار التعاون بين الجانبين، بحيث تصبح الشركة مزوداً أساسياً لأجزاء هياكل الطائرات إلى شركة بيلاتوس المحدودة للطائرات. ولقد سلمت «ستراتا» أول شحنة من الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرة «بي سي 24» في بداية هذه السنة.



توسع عمليات التصنيع



وفي ما يتعلق بتوسع الشركة في القطع التي تصنعها، قال عبدالله: «تقوم (ستراتا) حالياً بتصنيع أجزاء أساسية وثانوية لشركات تصنيع الطائرات، وتتمثل استراتيجية الشركة بتصنيع أجزاء الطائرات المصنعة من المواد المركبة، والتي تتواجد في أجنحة وذيل الطائرات. وتتكون المواد المتقدمة من خليط من مواد وعند خلطها ببعض تنتج مادة جديدة لها صفات معينة مثل خفة الوزن، والقوة، والمقاومة العالية. وتستخدم المواد المتقدمة بشكل ملحوظ في هياكل الطائرات بدلاً من المعادن؛ نظراً لقوتها وخفة وزنها، حيث يمكن تقليل وزن هيكل الطائرة، وهو ما يؤدي إلى توفير الوقود ويجعلها أكثر حفاظاً على البيئة».

وذكر أن «ستراتا» وسعت مصنعها الحالي وبنت خط الإنتاج باستخدام ذات المعدات والأدوات المستخدمة في مصنع بوينج لطائرات 787 دريملاينر في مدينة سولتليك، حيث ستعمل «ستراتا» على القطع الرئيسية للمثبت العمودي لطائرات «بوينج 787 دريملاينر» في مصنعها في مدينة العين.

وقال: «وبموجب عملية التوسعة هذه، عملت (ستراتا) على بناء خط الإنتاج الجديد على مساحة 4500 متر مربع، حيث تشمل مرافــق (ستراتا بلس) على خــط تجميع المثبت العمودي لطائرات بوينــج 787، ومستودعـات للمواد، إضافة إلى مساحة مخصصة للمكاتب والاجتماعات، والتي تشرف على خط الإنتاج بشكلٍ مباشر، ولضمان أعلى مستويات الجودة، اعتمدت (ستراتا) ذات المعدات والأدوات المستخدمة في مصنع بوينج لطائرات 787 دريملاينر في مدينة سولتليك، الولايات المتحدة».



الفحص التجريبي



أضاف: «مع اقتراب اكتمال عمليات الإنشاء والفحص التجريبي، سيبدأ العمل على إنتاج أولى شحنات المثبت العمودي لطائرات بوينج 787 خلال الأشهر القادمة، ليتم الانتهاء من تصنيعها بحلول نهاية العام الحالي، حيث سيتم شحن الأجزاء إلى مدينة نورث تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية، لتركيبها على طائرات بوينج 787. وتعاونت (ستراتا) مع أبرز الشركات التي توفر أدوات وتقنيات التصنيع عالية الدقة لاستكمال خط الإنتاج الحديث، وضمان قدرتها على إنتاج وتسليم المثبت العمودي، حيث تتضمن الشحنة الواحدة للمثبت العمودي لطائرات 787 دريملاينر ما يقارب 500 قطعة».

وأوضح عبدالله أن التوسعة الجديدة تعكس التزام دولة الإمارات وشركة «ستراتا» بالاستثمار في تطوير القدرات الصناعية المتقدمة في قطاع صناعة الطيران، وهو ما يدعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات. وتنبع أهمية «ستراتا بلس» من كونه يمثّل انتقالاً كبيراً في حجم خطوط الإنتاج، والذي يعد الأكبر، وكذلك التوسع في مجال تكامل الأنظمة الهيدروليكية والكهربائية من خلال تطبيق عمليات تكامل الأنظمة، حيث سيعمل فريق «ستراتا بلس» على تجميع هيكل المثبت العمودي مع كامل الأنظمة الكهربائية والهيدروليكية، وهي الوظائف التي تسمح بتحريك الدفات وتوفير الطاقة الكهربائية للمثبت العمودي.



مشروع مشترك

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قال عبدالله: «في إطار توسيع شراكاتها وخطوط إنتاجها ضمن سلسلة التوريد العالمية لقطاع الطيران، عملت (ستراتا) على تطوير مشروع مشترك مع (سولفاي)، الشركة البلجيكية المصنعة للمواد والكيماويات، في خطوة تمهد الطريق لدخول (ستراتا) إلى قطاع تصنيع المواد المتقدمة. ويهدف المشروع المشترك بين الطرفين إلى بناء منشأة بمساحة 8,500 متر مربع في العين لتزويد شركة بوينج بالمواد المركبة المتقدمة، وتستخدم هذه المواد المتطورة وعالية الأداء في تصنيع الهياكل المركبة لطائرات (بوينج X777)».

وأضاف: «تتطلع الشركة إلى عقد جديد من النجاحات والإنجازات من خلال توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتكريس مكانتها كشركة رائدة في قطاع صناعة الطيران، وتدعم طموح أبوظبي والإمارات في ريادة قطاع صناعة الطيران. وتكمن إحدى هذه الوسائل إلى اعتماد التقنيات الرقمية، في استخدام وتحليل البيانات المتوافرة، والتي ستسهم بشكل فعال في تحسين عمليات التصنيع وتقديم عدد من الحلول الاستباقية المختصة، واستناداً إلى هذه الحلول، سيكون بمقدور (ستراتا) زيادة تنافسيتها في قطاع صناعة الطيران، وفتح آفاق جديدة في عمليات التصنيع».



قدرات المواطنين



وحول جهود الشركة لتطوير قدرات المواطنين العاملين لديها، أجاب عبدالله: «يشكل التزام (ستراتا) برعاية ودعم قادة المستقبـل وتطوير وتعزيز كفاءتهم ركيزةً أساسية لمسيرة نمو (ستراتا) على المدى الطويل؛ حيث يتمتع موظفونا بمهارات عالية تؤهلهم للمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كمركز رائد للتصنيع. وتصل نسبة الكوادر الوطنية في شركة (ستراتا) إلى 58%، نسبة الإناث منها تقارب 90%».

و تفخر «ستراتا» بأن كل 10 موظفين في الشركة 6 منهم من الكوادر الوطنية، وكل 10 موظفين من أبناء دولة الإمارات 9 منهم من الإناث.



عشر سنوات



وقال الرئيس التنفيذي للشركة: «على مدار السنوات العشر الماضية، تحوّلت (ستراتا)، إلى أحد الموردين الرئيسيين لأكثر الأسماء المرموقة في قطاع تصنيع الطائرات في العالم. كما نجحت الشركة في تعزيز برنامج التنويع الاقتصادي الخاص بالإمارة من خلال مبادرة (صنع بفخر في دولة الإمارات)؛ إذ سلّمت (ستراتا) منذ عام 2009 أكثر من 3 آلاف شُحنة مكونة من 50 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات المصنّعة لمصلحة أبرز مصنعي الطائرات في العالم». وأضاف: «ولعّل أحد أبرز إنجازات العقد الماضي بالنسبة للشركة هو تحقيقها نمواً في خطوط إنتاجها بمعدل 1400% من خط إنتاج واحد في 2010، وصولاً إلى 14 خطاً بنهاية العام الماضي، واستطاعت (ستراتا) خلال العقد الماضي تكريس موقعها في سلاسل القيمة العالمية لقطاع صناعة الطيران كأحد الموردين الرئيسيين لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية».



تقنيات الثورة الرابعة



ذكر عبدالله أن الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يعد من أهم الركائز التي تعتمد عليها الشركات والمؤسسات في الدولة، موضحاً أن»ستراتا«تطبق عدداً من المشاريع التي تتضمن تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يوافق خططها وخريطة الطريق التكنولوجية التي تتبناها الشركة.



3 محاور أساسية



ذكر الرئيس التنفيذي للشركة أن «ستراتا» تدرك أن لها دوراً كبيراً تؤديه في سبيل المساهمة كمركز أساسي لقطاع صناعة الطيران، وذلك يستوجب العمل لتطوير عمليات الإنتاج بشكلٍ يدعم سير العمل بشكل طبيعي وسلس.

وتواصل «ستراتا» المساهمة في تحقيق رؤية «أبوظبي 2030» الرامية إلى بناء اقتصادٍ قائم على المعرفة والابتكار.

وقال: وضعت «ستراتا» 3 محاور أساسية لدعم مساعيها نحو تحقيق أهداف رؤية (أبوظبي 2030) في قطاع صناعة الطيران: تحظى الإمارات ببنية تحتية متينة تعتبر الأكثر ملاءمة للمشاريع الصناعية، إلى جانب أن الإمارات تعتبر مركزاً تجارياً ولوجستياً. بناء كوادر وطنية مؤهلة لدخول قطاع الصناعة (العنصر النسائي 90% من القوى العاملة في ستراتا). وتعد إدارة البحث والتطوير من أهم الركائز التي تعتمد عليها شركة «ستراتا»، بهدف توفير حلول تكنولوجيا للعملاء، وهو ما يزيد من تنافسية الشركة في قطاع الصناعة.