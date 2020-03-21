"الوفاق الليبية": مليشيات حفتر تستهدف أحياءً جنوبي طرابلس

وليد عبد الله/الاناضول

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، أن مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدفت الجمعة، بالمدفعية احياءً جنوبي العاصمة طرابلس، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فضلا عن مصدر طبي آخر.

وذكر البيان أن "القصف تم بقذائف المدفعية واستهدف عدة أحياء جنوبي طرابلس من بينها منطقة عين زارة، والسواني، والمدينة القديمة طرابلس".

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وأوضح البيان أن "القصف هو استمرار للسجل الإجرامي في استهداف المدنيين، والمدارس، والمؤسسات، وخرق جديد ومتكرر لوقف اطلاق النار".



وفي السياق ذاته نقلت قناة ليبيا الأحرار (خاصة) عن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، أمين الهاشمي إصابة مواطن نتيجة قذائف مليشيات حفتر التي سقطت بالمدينة القديمة وسط العاصمة".

والخميس، أعلنت قوات حكومة الوفاق، تصديها لأكثر من محاولة تقدم لمليشيات حفتر، خلال الأسبوع الجاري.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.