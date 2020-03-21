كورونا.. اعتقال 17 مخالف لحظر التجوال في العراق

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، مساء الجمعة، اعتقال 17 شخصاً على خلفية مخالفتهم لحظر التجوال المفروض في العاصمة بغداد بسبب فيروس كورونا.

وقالت "قيادة عمليات بغداد" التابعة للجيش، في بيان، إن "قواتها اعتقلت 17 شخصاً لمخالفتهم قرار حظر التجوال المفروض في بغداد".



من جهته، أفاد مصدر أمني، أن المئات من الزوار الشيعة اقتحموا حواجز وضعتها قوات الأمن لمنعهم من وصول مدينة الكاظمية شمالي بغداد لأداء زيارة لضريح الإمام الكاظم.

وقال المصدر للأناضول، وهو عامل بوزارة الداخلية (طلب عدم نشر اسمه)، إن "قوات الأمن نصبت عشرات الحواجز الأمنية، لمنع مئات الزوار من دخول مدينة الكاظمية، لأداء زيارة لمرقد الإمام موسى بن جعفر الكاظم".

وأوضح المصدر أن "قوات الأمن تفاجأت باقتحام مئات من الزوار حواجزها بالقوة، ودخولهم المدينة وتوجههم إلى مرقد الإمام موسى بن جعفر الكاظم".

وأشار إلى أن "الزوار لم يلتزموا بتوجيهات قوات الأمن ولا بتوجيهات المرجعية الدينية".

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وبدأ حظر التجوال في بغداد عند الساعة 23:00 من مساء الثلاثاء ويستمر حتى 24 مارس/ آذار الجاري، لكن مئات الزوار يتوافدون من وسط وجنوب البلاد على الضريح، وفق مراسل الخليج 365.

وأمر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، في وقت سابق الجمعة، قوات الأمن بفرض حظر تجوال بالقوة على زوار شيعة يتوافدون إلى بغداد، للوقاية من انتشار الفيروس.

ويوافق السبت، ذكرى وفاة موسى بن جعفر الكاظم، سابع الأئمة لدى الشيعة الإثني عشرية، وتشهد المناسبة عادةً توافد آلاف من داخل العراق وخارجه، على ضريحه الواقع في مدينة الكاظمية.

والخميس، حذرت الأمم المتحدة ووزارة الصحة العراقية، في بيانين منفصلين، من تحول البلاد إلى بؤرة وباء لكورونا جراء استمرار التجمعات الدينية.

وسبق للمرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، تعليق أداء صلاة الجمعة والجماعة، والزيارات الدينية، لكن رجال دين آخرين، على رأسهم مقتدى الصدر، حثوا الناس على أداء الزيارات الدينية.

وسجلت السلطات حتى مساء الجمعة، 208 إصابة بالفيروس، بينها 17 حالة وفاة، و49 حالة تعافٍ.

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