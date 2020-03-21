رئيس إنتر ناسيونالي البرازيلي يعلن إصابته بكورونا

أعلن رئيس نادي إنتر ناسيونالي البرازيلي، مارسيلو ميديروس، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، بعد الاختبار الذي خضع له الاثنين الماضي.

وقال ميديروس، عبر حسابه بإحدى الشبكات الاجتماعية “اتباعا لتعليمات الأجهزة الصحية، سأستمر في العزل خلال الأسبوعين المقبلين”.

وتابع “كل الإجراءات الوقائية تم اتخاذها مع الأقارب والأصدقاء، وبقية عناصر النادي”.

وأكد النادي أن رئيسه (59 عاما) لم تظهر عليه أعراض، سوى ارتفاع درجة حرارته وشعوره بالصداع، منذ يوم الاثنين الماضي.

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وعزل ميديروس نفسه بعد خضوعه للاختبار، لمعرفة إن كان حاملا للفيروس أم لا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في البرازيل 650 شخصا، والوفيات سبعة أشخاص.

يذكر أن النادي البرازيلي أوقف أنشطته لأجل غير مسمى، منذ الثلاثاء الماضي.

وتوقفت بطولات كرة القدم الرئيسية في البلاد، كما تحيط الشكوك بمسابقة الدوري، التي من المقرر أن تنطلق في أول مايو/آيار المقبل.