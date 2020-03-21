برشلونة يحسم مصير سيتين

كشفت تقارير صحيفة إسبانية، اليوم الجمعة، عن موقف الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، من الاستمرار مع النادي الكتالوني، الموسم المقبل.

وتولى سيتين قيادة برشلونة في يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إقالة إرنستو فالفيردي، نتيجة لخسارة كأس السوبر الإسباني.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن إدارة برشلونة ترى أن سيتين يستحق قيادة المشروع الجديد للنادي، بسبب حنكته وشخصيته التي يستطيع من خلالها إدارة الفريق.

وأشار التقرير إلى أن إدارة برشلونة بدأت بالفعل التخطيط لكل ما يخص الموسم الجديد، سواء من لاعبين جدد أو راحلين، وحتى منصب المدير الفني، في ظل حالة الجمود الحالية التي تصيب كرة القدم بأوروبا؛ بسبب فيروس كورونا.

وتعتزم الأمانة الفنية لبرشلونة عقد اجتماع مع سيتين، خلال المرحلة المقبلة، من أجل التخطيط للموسم الجديد.