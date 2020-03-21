الإمارات تعلن عن حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” أحدهما من الجنسية العربية، قدم من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاماً، وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس، فيما حالة الوفاة الأخرى كانت لمقيم من الجنسية الآسيوية ويبلغ من العمر 58 عاماً، إذ كان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها الشفاء لجميع المصابين، مهيبةً بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.