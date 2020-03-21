القبض على شاب قام بالسجود لفتاة

أعلنت شرطة مكة اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على شاب وفتاة بعد أن قام الأول بالسجود بين يديها أمام أحد المساجد بـمحافظة جدة.

وأوضحت بأنه تمت إحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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