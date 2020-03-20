شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن عن أول حالتى وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن وزارة الصحة أعلنت اليوم الجمعة عن أول حالتى وفاة بفيروس كورونا، وذكرت الوكالة أن الحالتين كانتا تعانيان من مشكلات صحية سابقة.

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، تعليق مواطني مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة، حتى اعتماد آلية الفحص المُسبق لفيروس كورونا، اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، قد منعت سفر المواطنين إلى الخارج مؤقتا ابتداء من الأربعاء الماضي، وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحرصا منها على سلامة وصحة المواطنين.

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وقالت الوزارة إن القرار يأتي حرصا من الدولة على سلامة وصحة مواطنيها في ظل الانتشار السريع للفيروس حول العالم والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والاغلاق التدريجي للرحلات حول العالم، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.