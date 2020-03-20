شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الصحى فى تونس يبدأ بعد غد الأحد حتى الرابع من أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ، أن العمل بالحجر الصحى العام الذى أعلنه الرئيس قيس سعيد، فى وقت سابق اليوم الجمعة، يبدأ من بعد غد الأحد الساعة السادسة صباحا، ويتواصل حتى الرابع من أبريل المقبل.
وذكر الفخفاخ- عبر صفحة الحكومة التونسية- أنه يقصد بالحجر الصحى ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفى الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج.
وأشار إلى أنه بالنسبة للقطاع العام يتواصل السير العادى للمرفق العام فى المجالات الحيوية التالية (الغذاء، والصحة، والإدارة، والقضاء، والطاقة، والأمن، والماء، والنقل، والاتصالات، والإعلام، والنظافة والأنشطة الصناعية الحيوية، كما يتواصل أيضا النشاط المهنى الضرورى فى القطاع الخاص فى المجالات المذكورة ذاتها.
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