شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية السعودى يفضح استغلال الإخوان تعليق صلاة الجماعة لإثارة الفتنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، واستغلالهم تعليق صلاة الجماعة لإثارة الفتنة والتشكيك فى العلماء، وذلك بقيامهم بالتظاهر بالغيرة على تعليق الصلاة في المساجد للتشكيك فى العلماء وما يصدر عنهم من فتاوى ونصح، مشبهاً أساليبهم بمواقفهم المخزية في أزمة الخليج .

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، فى تصريحات له: " احذروا من الإخوانيين فإنهم يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة وزرع الشك فى نفوس الناس تجاه العلماء فى كل ما يصدر منهم من فتاوى ونصح، وما أشبه اليوم بالبارحة فما يقومون به يذكرنا بمواقفهم فى أزمة الخليج فى إشاعة الفوضى بين أوساط المجتمع ومحاولة تقويض اللحمة الوطنية".

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يشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، دأب على فضح مخططات الجماعات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان المصنفة في قائمة الإرهاب الدولي والتحذير من أساليبهم الخبيثة في الاصطياد بالمياه العكرة، إلى جانب مايقوم به "آل الشيخ" من نشر للتغريدات التى تدعو إلى اللحمة الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر والمحافظة على القيم النزية والدعوة للوسطية والاعتدال.