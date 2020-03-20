شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية: 15 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المصابين لـ85 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردني، خلال مؤتمر صحفى، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الإصابات إلى 85 حالة، وقالت وزارة الصحة الأردنية، أمس الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا فى المملكة بلغ 69 مصابا.

وذكرت الوزارة فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن أعداد المصابين 50 أردنيا بمن فيهم المتعافين، و 19 من جنسيات أخرى. وبينت أن أحد المصابين بالفيروس، هو من بين الحالات المحجور عليها بالفنادق.

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وأعلنت الأردن، فرض حالة الطوارئ وتفعيل قانون الدفاع فى جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا، فى خطوة لتوفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع، لمواجهة هذا الوباء.