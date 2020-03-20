شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى لـ14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل حالة وفاة جديدة، متأثرة بفيروس كورونا المُستجد، لرجل يبلغ من العمر 68 عاما، ليصل إجمالى أعداد المتوفين بسبب الفيروس القاتل 14 حالة.

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وذكرت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم، أنه تم اكتشاف 15 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة الإصابات فى عموم البلاد إلى 192 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية - فى بيان صحفى نقلته وكالة الأنباء العراقية - أن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 4 فى بغداد و5 فى النجف و3 فى بابل وواحدة فى كل من ذى قار والبصرة وكربلاء، فيما سجلت الوزارة 49 حالة شفاء تام، يقابلها 13 حالة وفاة.