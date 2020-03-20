كورونا.. هنية يهاتف أردوغان لبحث مواجهة الفيروس في غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة.



جاء ذلك في بيان صدر عن حركة "حماس"، تلقت الخليج 365 نسخة منه.



وقالت الحركة: "تركز الحديث حول التعاون وتقديم الجهود والمساعدة لشعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، في مواجهة مخاطر فيروس كورونا المتفشي عالميا".



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وبحسب البيان، "أبدى الرئيس أردوغان استعداد تركيا لتقديم كل عون مستطاع ومساعدة مطلوبة من أجل مواجهة هذا المرض".



كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، "العديد من القضايا ذات الصلة بمصالح شعبنا الفلسطيني والمنطقة"، بحسب المصدر نفسه.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن القطاع ما زال حتى الجمعة، خاليا من الإصابات بكورونا، ورغم ذلك بدأت الجهات الرسمية والأهلية، منذ مطلع مارس/ آذار الجاري، حملات توعية وتعقيم شملت مختلف الفئات المجتمعية والمنشآت.

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