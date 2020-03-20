تحسبًا من كورونا.. "أمنستي" تطالب مصر بالإفراج عن المعتقلين

إسطنبول/ الخليج 365

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الجمعة، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقالت المنظمة (حقوقية) في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر، إن "هناك مخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة، والتي تفتقر إلى الوصول المناسب للرعاية الصحية والنظافة والصرف الصحي".

وأضافت أنه "لسنوات عديدة، تمتلئ السجون المصرية بالصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين".

وتابعت: "تتزايد المخاوف بشأن سلامة الأشخاص المحتجزين مع انتشار الفيروس، لذا نطالب السلطات في مصر إلى إظهار التسامح واتخاذ تدابير عاجلة يمكن أن تنقذ الأرواح".

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والخميس، أخلت السلطات المصرية سبيل 15 عضوًا من أحزاب وقوى سياسية معارضة، وفق إعلام محلي.

وأفادت صحيفة "الأهرام" الحكومية، أن بين المفرج عنهم أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والناشطان السياسيان شادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، وعبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب "تيار الكرامة" (يساري)، الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، و11 آخرين من أعضاء أحزاب سياسية.

وكان المذكورون قد تم توقيفهم على مدار فترات زمنية مختلفة، على ذمة التحقيق معهم في اتهامات بـ"الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون (لم يتم تسميتها)، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

ويثير توقيف الناشطين السياسيين وقوى المجتمع المدني في مصر، انتقادات أوروبية وأمريكية، فيما تقول القاهرة إنها ملتزمة بتطبيق القانون ودعم الحريات.

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