كورونا.. ارتفاع الإصابات في السعودية إلى 344 حالة

الرياض / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء الجمعة، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي العدد إلى 344.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن بين الإصابات الجديدة 11 حالة قادمة من دول؛ المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا.

وأضافت: "بقية الحالات الـ 58 هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية".

وتابعت أن "هناك حالة واحدة لممارسة صحية في مدينة الرياض".

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وأوضحت وزارة الصحة أن "الحالات الـ70 منها 49 حالة في مدينة الرياض، و11 في مدينة جدة، وحالتان اثنتان في مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن".

ولفتت إلى أنه تم شفاء 8 حالات، بعد خضوعهم للرعاية الصحية في الحجر الصحي.

وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 265 ألف شخص في 182 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.