كورونا.. تركيا توزع منشورات توعية على سكان عفرين السورية

عفرين / الخليج 365

- طواقم طبية توزع منشورات توعية أعدتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على سكان عفرين في منطقة عملية "غصن الزيتون"

- كل منشور مؤلف من 6 صفحات مكتوبة باللغة العربية، ووزع منها 500 ألف نسخة في 3 مناطق بعفرين

- عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس في المنطقة

وزعت فرق طبية تركية، الجمعة، منشورات توعية أعدتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، على سكان منطقة عفرين السورية، لوقاية أنفسهم من فيروس كورونا.

وتتضمن المنشورات إرشادات ونصائح لسكان المنطقة المحررة قبل عامين من إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، ضمن عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري.

ويتألف كل منشور من 6 صفحات مكتوبة باللغة العربية، ووزع منها 500 ألف نسخة في 3 مناطق بعفرين.

وفي تصريح صحفي، قال منسق الخدمات الطبية لدى وزارة الصحة التركية في سوريا أوميت موطلو ترياكي، إن الوزارة رسمت العديد من الخطط للتصدي للفيروس في المناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية.

وأوضح ترياكي، أن بين الخطط توعية سكان المنطقة، وإعداد مقاطع فيديو للوقاية من الفيروس، وإحاطتهم بكافة المعلومات اللازمة في هذا الشأن.

Advertisements

وأشار إلى فحص درجة حرارة المارة من المعابر الحدودية (مع المناطق السورية المحررة)، وتعقيم السيارات ووسائط النقل بالمنطقة.

وشدد ترياكي، على أن الطواقم الطبية ترسل عينات من الحالات المشتبه فيها إلى المختبرات بتركيا، للتأكد إن كان أصحابها يحملون الفيروس أم لا.

وأوضح أنه جرى إرسال 10 عينات مشتبه فيها إلى تركيا حتى اليوم، وجميع نتائجها كانت سلبية، أي لا تحمل الفيروس.

وأكد في هذا الإطار عدم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا في المنطقة حتى اليوم.

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا قرابة 260 ألف شخص في 183 بلدا وإقليما، بينهم نحو 10 آلاف و550 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.