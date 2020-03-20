الطريقي .. كلمة خادم الحرمين اتسمت بالشفافية والوضوح

صرح سعادة الأستاذ الدكتور محمد بن حمود سليمان الطريقي رئيس مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل بأنه بكل فخر واعتزاز قد انصت بكل عناية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله بمناسبة الكارثة العالمية بتفشي فيروس كورونا الذي أصاب شعوب دول العالم دون استثناء .. ونوه سعادته بمضامين هذه الكلمة البلسم التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- ، للمواطنين والمقيمين فيما يخص فايروس كرورنا المستجد واخطاره على البشرية.

وبين سعادته أن كلمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- أكدت على استمرار الجهات المعنية في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة.

وقال إن كلمة القيادة العليا قد اتسمت بالشفافية والوضوح، وهو مبدأ حكومة المملكة العربية السعودية بقيادته وسمو ولي عهده الامين- حفظهما الله- ، منذ بداية ظهور فايروس كورونا.

وأضاف أننا شاهدنا بكل اعتزاز ما اتخذته وزارة الصحة السعودية من إجراءات وقائية وعلاجية مكثفة منذ بداية انتشار الوباء في العالم، وذلك انسجاما مع المعايير الدولية المعتمدة، وعلى رأسها معايير منظمة الصحة العالمية.. كل ذلك بهدف توفير أقصى درجات الحماية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وجميع القادمين إلى المملكة.. وأكد أن ما نشهده اليوم من مكاشفة من القيادة لهو الدليل القاطع على تلاحم ولي الأمر الحكيم مع شعبه الوفي .. هذا القائد الذي لم ولن يبخل يوما على شعبه وحمايته وتوفير سبل الرفاهية والحياة الكريمة..

وقال في ختام تصريحه: هنيئا لنا مواطني السعودية على قيادتنا الفذة ودولتنا الأبية وحكومتنا الرشيدة.. وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء..