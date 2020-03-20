الهلال الأحمر بعسير ينفذ عدد من الدورات لمكافحة العدوى

نفذ فرع هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير حزمه من دورات مكافحة العدوى لمنسوبيه في ظل انتشار فايرس كورونا وتفصيلاً : اداره التدريب أقامت اكثر ٢٩ دوره في مكافحة العدوى في اغلب المراكز المتابعه للهيئة استفاد منها ما يقارب ٢٢٥ ممارس صحي الجدير بالذكر ان اداره التدريب اكتفت في الآونة الأخيره باقامه الدورات عن طريق online استفاد منها ٤٣٠ مستفيد من منسوبي الهيئه ومتطوعيها حيث تطرقت الدوره الى وسائل الحماية الشخصيه ، وكيفيه الوقائع من ففيروس كورونا ، وكيفيه التعامل مع المرضى المصابين لأ قدر الله

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