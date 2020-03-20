“الشريف” رسالة المليك المفدى رسالة قائد لامته وبلسم لنا

أوضح النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الاستاذ فواز الشريف أن كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تضمنت العديد من الرسائل المهمه لشعبه بكل وضوح وشفافية وطمأنينة.

وتؤكد ثقتة حفظه الله في أجهزة الدولة كافة وفي العمل الذي يقومون به ، وأنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم .

وأضاف الشريف أن كلمة الملك حفظه الله بينت عزم المملكة على محاربة هذا الوباء بكل قوتها بتكاتف الجهود بين الأجهزة الأمنية والصحية وتجاوب المواطنين والمقيمين مع التوجيهات التي تصدر لهم تجاوبًا جادًا ، للحفاظ على سلامتهم وسلامة مقدرات الوطن.

وبين اشريف أن كلمة خادم الحرمين حملت في مضمونها رسالة توضيحية مفاداتها ان ما يمر به العالم اليوم مرحلة حرجة وسيسجلها التاريخ ورغم مرارتها وقسوتها الا اننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له، مستندًا حفظه الله على صلابة مواطنيه وقوة عزيمتهم، وعلو إحساسهم بالمسؤولية الجماعية التي عرفت عن الانسان السعودي وستمر وسنتغلب عليها بكل صعابها وقسوتها ومراراتها، وأن الدولة سخرت كل الإمكانيات لخدمة المواطنين والمقيمين.

واختتم الشريف حديثه بقوله نسأل الله العلي القدير العون والتوفيق والسداد لمولاي خادم الحرمين ولسمو سيدي ولي عهده الأمين ، وأن يحفظهما بحفظه وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، إنه سميع مجيب .