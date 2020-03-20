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كشفت السلطات الصحية الألمانية عن تسجيل نحو 3 آلاف حالة إصابة بفيروس “كورونا” بالإضافة إلى 16 حالة وفاة في يوم، ليقترب عدد حالات الإصابة في ألمانيا من حاجز الـ15 ألفاً.
وكان أحد المعاهد الصحية المتخصصة في ألمانيا، ذكر أمس الخميس أن عدد الإصابات بفيروس “كوفيد-19” ارتفع في ألمانيا بنحو 2801 حالة في يوم واحد، فيما توفي 20 مصاباً.
يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت قد وصفت يوم أمس الأربعاء، أزمة “كورونا المستجد” بأنها أسوأ أزمة تمر بها ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد.. ألمانيا تُسجل 3 ألاف إصابة بـ”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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