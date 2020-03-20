إيطاليا تعلن وفاة 627 شخصاً بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

FILE PHOTO: Medical personnel wearing protective face masks helps patients inside the Spedali Civili hospital in Brescia, Italy March 13, 2020. REUTERS/Flavio Lo Scalzo/File Photo أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الجمعة، عن وفاة 627 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4032.

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