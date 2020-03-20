كلنا مسؤول

‏لقد جاءت كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لتضع جميع من في المملكة في موقع المسؤولية التامة عن محاصرة هذا الوباء الذي عم العالم، (مواطنين ومقيمين)، وهو ما يعني أهمية التعاون مع وزارة الصحة في منع التجمعات، والحد من الاختلاط، والتقيد بالتعاليم والنصائح، وأن يتطوع الجميع للتوعية بذلك، فهذا واجبنا تجاه وطننا وأنفسنا.

‏حمى الله هذا الوطن الغالي والبشرية جمعاء من كل مكروه ووباء. اختكم

د.فاطمة بنت عبدالباقي البخيت

مهتمه بالتنمية المجتمعية والعمل التطوعي

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