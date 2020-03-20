شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى يعلن بدء سحب القوات المكلفة بتدريب الجيش العراقى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ التحالف الدولى فى العراق بقيادة الولايات المتحدة، فى سحب قواته التدريبية من البلاد بعد تعليق برنامج التدريب "كإجراء وقائي" من تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول فى التحالف - وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الجمعة ـ إن "الجيش العراقى علق كل أنشطة التدريب فى أوائل مارس الجارى لتقليل مخاطر انتشار المرض بين قواته، بما فى ذلك عمليات التدريب التى تقوم بها قوات التحالف لمساعدة القوات المحلية فى قتال فلول تنظيم داعش".

وأضاف "نحن فى مرحلة تعليق أخرى، ونقول لأفرادنا إنه لا حاجة لوجودهم بينما ننتظر ما ستؤول إليه الأمور"، مؤكدا أن "التدريب سيستأنف عندما يستقر وضع الفيروس وحسب الضرورة".