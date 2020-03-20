شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تمديد فرض حظر التجوال فى نينوى حتى الأول من أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الأزمة بمحافظة نينوى العراقية، عن تمديد حظر التجوال حتى الأول من أبريل المقبل. وقالت الخلية - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، اليوم الجمعة - إنه "تقرر تمديد فرض حظر التجوال فى المحافظة حتى الأول من أبريل المقبل". وأضافت أنه "سيتم فرض عقوبة مالية لمن يخرق الحظر مع السجن لمدة 15 يوما"، مشيرة إلى أنه "يستثنى من قرار الحظر الصيدليات واسواق الخضار والمحال الصغيرة والافران وذلك للحد من التجمعات".

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