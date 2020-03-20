شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من «كورونا».. «أمانة الرياض» الخليج 365 تطهير وتعقيم الأسواق ونشر اللوحات الإرشادية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت أمانة منطقة الرياض بتعقيم الأسواق التجارية والسوبر ماركت لتوفير بيئة تسوق آمنة كجزء من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في هذا الاتجاه.

كما قامت أمانة الرياض بتعقيم زوار المتاجر الكبرى، إلى جانب منح العاملين فيها أجهزة قياس الحرارة، ونشر لوحات إرشادية لطرق الوقاية من فيروس كورونا، والخطوات السليمة لتنظيف وتعقيم اليدين، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي في كيفية التعامل مع التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.

وكثفت أمانة الرياض جولاتها الرقابية لضمان التزام المنشآت بقرارات الإغلاق الاحترازي، حيث نفذت ٧,٧٩٣ جولة رقابية خلال الأسابيع الماضية، وطبقت العقوبات بحدها الأعلى على المخالفين وأحالتهم للجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

وكانت أمانة منطقة الرياض أعلنت في وقت سابق زيادة مستوى إنتاج معقمها وتوزيعه مجانًا في أكثر من ٢٥ مواقعًا داخل مدينة الرياض، إلى جانب تنسيقها المستمر مع الجمعيات الخيرية لضمان وصول المعقم إلى الأشخاص الأكثر حاجة إليه من منطلق استشعارها بمسؤوليتها تجاه السكان بمختلف شرائحهم.

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