شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين مقتل اثنين من موظفى الهلال الأحمر باليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة مقتل موظفين اثنين من فريق الهلال الأحمر الإماراتى، العاملين فى المجال الإنسانى فى اليمن.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذى يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا ولهيئة الهلال الأحمر جراء هذه الجريمة النكراء، مشددة على أن استهداف العاملين فى المجال الإنسانى يعد خرقا لكافة المعاهدات الدولية التى توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ.
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