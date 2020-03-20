شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العفو: غلق أجزاء بالمنطقة الصناعية بالدوحة بسبب مئات الإصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة العفو الدولية، إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب مئات الإصابات بكورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وكان تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت كشف عن الخسائر الكبرى التي تشهدها قطر، بسبب فيروس كورونا، وانتشاره بشكل كير في البلاد، وعدم اتخاذ السلطات القطرية برئاسة تميم بن حمد أي من الاحتياطات الخاصة بمواجهة الفيروس.

وأكد التقرير أن مونديال 2022 المفترض أن يجرى في الدوحة، أصبح مهدد بعد تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

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وأضاف التقرير، أن ضمن تعطيل المونديال أن هناك فرار من العمالة الخارجية ومنع دخولهم إلى الدوحة، الأمر الذى يتسبب في عجز قطر من انتهاء الاستعدادات الخاصة بمونديال كأس العالم 2022، إضافة إلى أن منع دخول العمالة سيكون له اثر كبير سلبي على الانتهاء من المنشآت التي كانت تجهز لها الدوحة من أجل كاس العالم .

ولفت التقرير أن هناك أزمات كبيرة للغاية يواجهها تنظيم الحمدين مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وجعل قطر هي الأولى عربيا في أعداد المصابيين بهذا الفيروس.